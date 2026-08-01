Roorki News: फिर बंद रही ईएनटी और हड्डी रोग विशेषज्ञ की ओपीडी बंद
Roorki News: रुड़की के सिविल अस्पताल में ईएनटी और हड्डी रोग विभाग की ओपीडी शनिवार को बंद रही, जिससे 90 से अधिक मरीज बिना उपचार लौट गए। विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपस्थिति के कारण मरीजों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा और निराशा का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी इन विभागों की ओपीडी प्रभावित रही थी।
Roorki News: रुड़की, संवाददाता। सिविल अस्पताल में शनिवार को ईएनटी और हड्डी रोग विभाग की ओपीडी बंद रहने से 90 से अधिक मरीजों को बिना उपचार के ही लौटना पड़ा। विशेषज्ञ चिकित्सकों के उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को घंटों इंतजार के बाद निराशा हाथ लगी। इससे पहले भी दो दिन पूर्व इन दोनों विभागों की ओपीडी प्रभावित रहने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।
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