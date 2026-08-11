Roorki News: ऑनलाइन धमकी का जाल बिछाकर 1.83 लाख ठगे
Roorki News: युवक को डराकर रकम हड़पने का आरोप खाते से रकम निकलने पर पीड़ित को ठगी
Roorki News: लक्सर, संवाददाता । ऑनलाइन ठगी करने वालों ने अब लोगों को डराने-धमकाने का नया तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। अकबरपुर ऊद निवासी सागर पुत्र दया राम ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि अज्ञात व्यक्ति ने उसे ऑनलाइन माध्यम से धमकाकर और भयभीत कर 1,83,460 रुपये की रकम ठग ली। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने उसे इस कदर डराया कि वह उसके झांसे में आ गया और अपनी रकम गंवा बैठा। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने ऑनलाइन धमकी और चोट पहुंचाने का भय दिखाकर सागर को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद धोखे से उससे रकम ले ली गई।
खाते से बड़ी रकम निकलने के बाद पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। उसने मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने और ठगी गई रकम वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस से मामले की जांच कर ऑनलाइन ठगी के पीछे शामिल व्यक्ति की पहचान करने और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है। 1.83 लाख रुपये की ठगी से पीड़ित परिवार में भी चिंता का माहौल है। लक्सर कोतवाली के एसएसआई नितिन चौहान ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दीं हैं।
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