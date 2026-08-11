Roorki News: साढ़े नौ साल के आहिल ने बढ़ाया मान
Roorki News: रुड़की में आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में नौ वर्षीय खिलाड़ी आहिल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। लगभग 300 खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा करते हुए, उसने अपने खेल कौशल और आत्मविश्वास से सभी का ध्यान आकर्षित किया। आहिल ने खेल प्रेमियों और चयन समिति को प्रभावित कर बताया कि उसमें अद्भुत प्रतिभा है।
Roorki News: रुड़की। वंदना कटारिया स्टेडियम रोशनाबाद में आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में साढ़े नौ साल के खिलाड़ी आहिल ने शानदार प्रदर्शन कर प्रतिभा का लोहा मनवाया। करीब 300 खिलाड़ियों के बीच कड़े मुकाबले में आहिल ने अपनी जगह बनाई। आहिल ने अपने शानदार खेल कौशल, आत्मविश्वास और अनुशासन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इससे वहां मौजूद खेल प्रेमियों और चयनकर्ताओं को भी प्रभावित किया।
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