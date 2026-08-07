Roorki News: टोल फ्लाईओवर पर मिला अज्ञात युवक का शव
Roorki News: भगवानपुर। कस्बे में बीती देर रात भगवानपुर टोल प्लाजा के समीप फ्लाईओवर पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने फ्लाईओवर
Roorki News: भगवानपुर। टोल प्लाजा के समीप फ्लाईओवर पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने फ्लाईओवर पर युवक का शव पड़ा देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि मृतक के शव को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। साथ ही शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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