Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: टोल फ्लाईओवर पर मिला अज्ञात युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: भगवानपुर। कस्बे में बीती देर रात भगवानपुर टोल प्लाजा के समीप फ्लाईओवर पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने फ्लाईओवर

Roorki News: टोल फ्लाईओवर पर मिला अज्ञात युवक का शव

Roorki News: भगवानपुर। टोल प्लाजा के समीप फ्लाईओवर पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने फ्लाईओवर पर युवक का शव पड़ा देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि मृतक के शव को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। साथ ही शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:बुलंदशहर: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत
ये भी पढ़ें:Fatehpur News: शहर के कबाड़ी मार्केट में नाले में मिला युवक का शव
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News Toll Plaza

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।