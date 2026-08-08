Roorki News: चार दिन बाद भी अज्ञात शव की शिनाख्त नहीं
Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। चार अगस्त को अब्दुल कलाम चौक के पास हयात अस्पताल के पीछे आम के बाग के निकट निर्माणाधीन कॉलोनी से मिले 25 से 30 वर्षीय अज्ञात युवक क
Roorki News: मंगलौर। चार अगस्त को अब्दुल कलाम चौक के पास आम के बाग से मिले युवक के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल भेज दिया था। इंस्पेक्टर भगवान महर ने बताया कि शव की शिनाख्त के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि उनके परिवार का कोई 25 से 30 वर्ष का युवक लापता है तो पुलिस से संपर्क करें। रईस
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