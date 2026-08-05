Roorki News: उदित की मौत के बाद गम में डूबा परिवार, नम आंखों से दी अंतिम विदाई
Roorki News: लक्सर। खानपुर थाना क्षेत्र के न्यामतपुर गांव निवासी 22 वर्षीय उदित का पोस्टमार्टम होने के बाद बुधवार को पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद गमग
Roorki News: लक्सर। खानपुर थाना क्षेत्र के न्यामतपुर गांव निवासी उदित के शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने बुधवार को परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उदित की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत से पूरे गांव में मातम पसरा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार का आरोप है कि मंगलवार को उदित गांव के ही दो युवकों के साथ खाले की ओर गए थे, लेकिन कुछ देर बाद उसका शव पानी से भरे खाले में मिला। परिजनों ने दोनों युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
हालांकि, अभी तक मृतक के परिजनों की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है।
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