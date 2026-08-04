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Roorki News: वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: मुस्लिम सेवा संगठन ने कलियर कोतवाली में पुलिस को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दरगाहों, मदरसों और मजारों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की जांच की मांग की गई। संगठन ने कहा कि ऐसे बयानों से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं।

Roorki News: वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग

Roorki News: कलियर, संवाददाता।मुस्लिम सेवा संगठन ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दरगाहों, मदरसों और मजारों के संबंध में कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर मंगलवार को कलियर कोतवाली में पुलिस को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो में एक व्यक्ति कथित रूप से मजारों, मदरसों और दरगाहों के संबंध में आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बयान दे रहा है। संगठन का कहना है कि इस प्रकार की टिप्पणियों से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है।

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