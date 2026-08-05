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Roorki News: मनोनीत सभासद का स्वागत किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: धनौरी के कलियर नगर पंचायत में मनोनीत सभासद मुरसलीन उर्फ बाबा का बेडपुर गांव के लोगों ने गोल्डन भाई के नेतृत्व में फूल मालाओं से स्वागत किया। मुरसलीन ने कहा कि राज्य सरकार बिना भेदभाव के क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। इस समारोह में कई अन्य प्रतिष्ठित लोग भी उपस्थित थे।

मनोनीत सभासद का स्वागत किया
मनोनीत सभासद का स्वागत किया

Roorki News: धनौरी। कलियर नगर पंचायत में मनोनीत सभासद मुरसलीन उर्फ बाबा का बुधवार को गोल्डन भाई के नेतृत्व में बेडपुर गांव के लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। मुरसलीन ने कहा कि राज्य सरकार बिना भेदभाव के क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। इस मौके पर नामित सभासद शमीम अहमद, गोल्डन उर्फ भूरा, हसरत अली, हाजी गुलशेर अली, रांझा, हाजी नौशाद, कय्यूम, पप्पू मालिक, पप्पू, वसीम, अनीश, दिलबाग सभासद, नईम मास्टर, नवेद त्यागी, तस्ववर, सनव्वर आदि मौजूद रहे।

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