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Roorki News: बुधवाशहीद में विधायक रवि बहादुर ने सुनीं जनसमस्याएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: बुग्गावाला, संवाददाता। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के बुधवाशहीद गांव स्थित अपने कैंप कार्यालय पर गुरुवार को विधायक रवि बहादुर ने जनसुनवाई आयोजित कर क्ष

Roorki News: बुधवाशहीद में विधायक रवि बहादुर ने सुनीं जनसमस्याएं

Roorki News: बुग्गावाला। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने बुधवाशहीद में कैंप कार्यालय पर लोगों की समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पेयजल, सिंचाई, राशन कार्ड, पेंशन आदि की दिक्कतें बताई। विधायक रवि बहादुर ने अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर कई मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए, जबकि अन्य समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान कराएंगे।

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