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Roorki News: किशोरी लापता, अपहरण का मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: किशोरी लापता, अपहरण का मुकदमा दर्ज

Roorki News: मंगलौर। एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री 31 जुलाई को अचानक लापता हो गई। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मोबाइल फोन की जांच में पता चला कि किशोरी फेसबुक पर समीर नाम की आईडी से लगातार बातचीत कर रही थी। इंस्पेक्टर भगवान महर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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