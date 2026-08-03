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Roorki News: मेयर ने आठ मनोनीत पार्षदों को दिलाई शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की में, मेयर अनीता देवी अग्रवाल ने हाल ही में निगम में मनोनीत आठ पार्षदों को शपथ दिलाई। पार्षदों में सोमपाल सैनी, मनोज मेहरा, सविता डंग, गीता मंगलिक, मोहित कुमार शर्मा, तिलोत्तमा राठी, अजीत मधुकर जाटव और गौरव मेहता शामिल हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्वागत किया और शुभकामनाएं दीं।

Roorki News: मेयर ने आठ मनोनीत पार्षदों को दिलाई शपथ

Roorki News: रुड़की। मेयर अनीता देवी अग्रवाल ने निगम में हाल ही में मनोनीत आठ पार्षदों को शपथ दिलाई। इनमें सोमपाल सैनी, मनोज मेहरा, सविता डंग, गीता मंगलिक, मोहित कुमार शर्मा, तिलोत्तमा राठी, अजीत मधुकर जाटव और गौरव मेहता शामिल हैं। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर देशराज खंडवाला, आदेश चौहान, ललित मोहन अग्रवाल, शोभाराम प्रजापति ने मनोनीत पार्षदों को शुभकामनाएं दीं।

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