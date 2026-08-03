Roorki News: सेवानिवृत्त दरोगा के घर दिनदहाड़े चोरी, लाखों का सामान ले गए चोर
Roorki News: धनौरी के शिवदासपुर गांव में चोरों ने एक बंद मकान को दिन के समय निशाना बनाकर लाखों रुपये की चोरी की। चोरों ने मुख्य गेट और कमरों के ताले तोड़कर करीब दो लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए। पुलिस जांच कर रही है।
Roorki News: धनौरी, संवाददाता। शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला गांव में चोरों ने दिनदहाड़े एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर के मुख्य गेट और कमरों के ताले तोड़कर करीब दो लाख रुपये की नकदी समेत सोने-चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सोमवार को रसूलपुर निवासी प्रदीप कुमार सैनी ने धनौरी पुलिस चौकी में दी तहरीर में बताया कि उनके पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा पद से सेवानिवृत्त हैं। सोमवार को वह रोजाना की तरह अपनी दुकान पर धनौरी गए हुए थे।
जबकि उनकी पत्नी दवा लेने के लिए रुड़की गई थी।
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