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Roorki News: पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करने वाले 18 के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। पीरपुरा गांव में पुरानी रंजिश और दर्ज मुकदमों की पैरवी को लेकर शुक्रवार सुबह खूनी संघर्ष हो गया था। आरोप है कि करीब 18 लोगों ने दिन

Roorki News: पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट करने वाले 18 के खिलाफ केस

Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। पीरपुरा गांव में रंजिश और दर्ज मुकदमों की पैरवी को लेकर खूनी संघर्ष में एक युवक का कान कट गया, जबकि गर्दन पर गंभीर चोट आई। बीच-बचाव के लिए पहुंचे उसके दो भाइयों को भी बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने नामजद 18 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रधान मुजफ्फर ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि अकील उर्फ भूट्टू के खिलाफ हत्या के प्रयास के मुकदमों में वह और उसका परिवार गवाह तथा पीड़ित पक्ष है। आरोप है कि अकील और उसके साथी लंबे समय से मुकदमे में समझौता करने और केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं।

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