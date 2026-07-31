Roorki News: मंगलौर में खूनी संघर्ष में दो सगे भाई गिरफ्तार
Roorki News: मंगलौर के कस्बे में दुकान के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट में बदल गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया।
Roorki News: मंगलौर, संवाददाता । कस्बा मंगलौर में दुकान के बंटवारे को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया। मामूली बात पर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में मारपीट पर उतारू हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए शांतिभंग के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है।
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