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Roorki News: बूथ पर पहुंचे विधायक, बीएलओ के हस्ताक्षरों पर उठाए सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: फोटो समाचारबूथ पर पहुंचे विधायक, बीएलओ के हस्ताक्षरों पर उठाए सवालबूथ पर पहुंचे विधायक, बीएलओ के हस्ताक्षरों पर उठाए सवाल

बूथ पर पहुंचे विधायक, बीएलओ के हस्ताक्षरों पर उठाए सवाल
बूथ पर पहुंचे विधायक, बीएलओ के हस्ताक्षरों पर उठाए सवाल

Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। विधायक काजी निजामुद्दीन ने बूथ संख्या-1 पर जाकर एसआईआर की सत्यापन प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित बीएलओ से पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। विधायक ने बताया कि बूथ संख्या-1 पर एक व्यक्ति के माध्यम से कई मतदाताओं के नामों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। उन्होंने बीएलओ से पूछा कि क्या उन्होंने दर्ज आपत्ति प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। उनका कहना है कि बीएलओ ने बताया कि उन्होंने ऐसे किसी आपत्ति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। आरोप लगाया कि संबंधित दस्तावेजों पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर भी उपलब्ध नहीं हैं।

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