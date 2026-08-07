Roorki News: अलग-अलग जगह से दो बाइक चोरी
Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। कस्बे में शुक्रवार को दिनदहाड़े बाइक चोरों ने अलग-अलग स्थानों से दो बाइक चोरी कर लीं। एक बाइक देवबंद तिराहे के पास से चोरी हुई, जबक
Roorki News: मंगलौर। झबीरन निवासी सतीश शुक्रवार कांवड़ देखने के लिए आए थे। उन्होंने अपनी बाइक वहां खड़ी की थी। कुछ समय बाद जब वह वापस लौटे तो बाइक मौके से गायब मिली। इसके बाद उन्होंने पुलिस को मामले की तहरीर दी। वहीं पठानपुरा निवासी अली अख्तर ने पालिका के पास बाइक पास खड़ी थी। बाइक गायब मिलने पर उन्होंने आसपास तलाश करने के साथ लोगों से जानकारी जुटाई, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। दोनों पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इंस्पेक्टर भगवान महर ने बताया कि बाइक चोरी के मामलों की जांच की जा रही है।
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