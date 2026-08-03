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Roorki News: सड़क हादसे में कांवड़िया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: मंगलौर के पीरपुर हाईवे पर एक सड़क हादसे में कांवड़िया अमन शर्मा घायल हो गए। पुलिस ने सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर भेजा जहां उनका उपचार शुरू किया गया।

Roorki News: सड़क हादसे में कांवड़िया घायल

Roorki News: मंगलौर I कोतवाली क्षेत्र के पीरपुर हाईवे पर सड़क हादसे में एक कांवड़िया घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर भिजवाया।रविवार देर शाम को पीरपुर हाईवे पर सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर दिल्ली निवासी कांवड़िया अमन शर्मा घायल अवस्था में मिला। पुलिस ने एंबुलेंस की सहायता से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया।

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