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Roorki News: 2027 में कलियर सीट पर खिलेगा कमल: जय भगवान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: धनौरी। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कलियर सीट पर भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे जय भगवान सैनी ने धनौरी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2027 में प

Roorki News: 2027 में कलियर सीट पर खिलेगा कमल: जय भगवान

Roorki News: धनौरी। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कलियर सीट पर भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे जय भगवान सैनी ने धनौरी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2027 में पिरान कलियर विधानसभा चुनाव में कमल खिलने वाला है। उन्होंने खुद को पार्टी का अनुशासित सिपाही बताते कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी जनकल्याणकारी योजनाओं चला रही है जिसका लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। क्षेत्र की जनता का उन्हें पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और जनता का मन यह साफ दर्शाता है कि इस बार पिरान कलियर सीट पर कमल का फूल खिलना तय है।

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