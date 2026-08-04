Roorki News: खानपुर चौक पर मिला हैंडबैग, पुलिस ने मालिक को सकुशल लौटाया
Roorki News: भगवानपुर में एक कांवड़िए का बैग मंगलवार को खानपुर चौक पर छूट गया, जिसमें मोबाइल और अन्य महत्वपूर्ण सामान था। पुलिस ने बैग को बरामद कर उसके मालिक सोनू सैनी, जो पंजाब के जिला संगरूर के निवासी हैं, से संपर्क किया और उन्हें बुलाया।
Roorki News: भगवानपुर। खानपुर चौक पर मंगलवार को एक कांवड़िए बैग छूट गया, जिसमें मोबाइल सहित अन्य जरूरी सामान रखा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस ने बैग को अपने कब्जे में लेकर उसके मालिक की तलाश शुरू की। जांच के दौरान बैग के मालिक की पहचान सोनू सैनी, निवासी वार्ड नंबर-6, मूनक, जिला संगरूर पंजाब के रूप में हुई। पुलिस ने उनसे संपर्क कर उन्हें खानपुर चौक बुलाया।
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