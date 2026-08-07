Roorki News: सोलानी नदी की सरकारी जमीन से कब्जे हटाने की उठी मांग
Roorki News: लक्सर के ग्रामीणों ने सोलानी नदी के जलस्तर बढ़ने के पीछे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि नदी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और खुदाई कार्य किया जाए, ताकि भविष्य में बाढ़ का खतरा कम हो सके।
Roorki News: लक्सर, संवाददाता। सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही आसपास के गांवों के लोगों ने नदी की सरकारी भूमि पर हुए कथित अतिक्रमण को बाढ़ की बड़ी वजह बताया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने और नदी की खुदाई कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में बाढ़ का खतरा कम हो सके। सिकंदरपुर, अब्दीपुर, दादूपुर, अहियापुर और मदारपुर के ग्रामीणों ओमवीर कुमार, सचिन कुमार, नरेश कुमार, रविंद्र चौधरी, विदित कुमार, अमित कुमार, जसविंदर, हरविंदर समेत अनेक लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने सोलानी नदी की सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है।
इससे नदी का प्राकृतिक बहाव प्रभावित हुआ है और नदी का पाट संकरा हो गया है।
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