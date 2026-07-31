Roorki News: कांवड़ यात्रा की छुट्टी के बावजूद लक्सर में खुले निजी स्कूल
Roorki News: लक्सर, संवाददाता। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किए जाने के बावजूद
Roorki News: लक्सर, संवाददाता। डीएम मयूर दीक्षित की ओर से कांवड़ यात्रा को लेकर सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है लेकिन लक्सर क्षेत्र के कुछ निजी स्कूल फिर भी खुल रहे हैं। कुछ स्कूलों में बच्चों को बुलाए जाने से अभिभावकों में नाराजगी है। डीएम के आदेश के तहत 30 जुलाई से 11 अगस्त तक जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया था, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके बावजूद लक्सर क्षेत्र के कुछ निजी विद्यालयों के खुलने की सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग हरकत में आ गया।
बीईओ विनोद कुमार ने मामले का संज्ञान लेकर संबंधित विद्यालयों से संपर्क किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।