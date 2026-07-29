Roorki News: पेड के ऊपर खेत में दिखा गुलदार, लोगों में दहशत
Roorki News: भगतनपुर गांव के जंगल में एक गुलदार की उपस्थिति से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। गुलदार ने एक कुत्ते का शिकार किया था और पेड़ पर बैठा था। ग्रामीणों ने भयभीत होकर वन विभाग को सूचना दी। टीम मौके पर पहुंची, लेकिन गुलदार जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई।
Roorki News: लक्सर। भगतनपुर गांव के जंगल में बुधवार को उस समय दहशत फैल गई, जब गन्ने की बधाई करने गए करीब एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों को गुलदार दिखाई दिया। ग्रामीणों के अनुसार गुलदार ने एक कुत्ते का शिकार किया हुआ था और खेत के पास ही पेड पर मौजूद था। अचानक गुलदार को देखकर सभी ग्रामीण भयभीत हो गए और सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम के गुरजंट सिंह, सुमित कुमार और शिवकुमार मौके पर पहुंचे। हालांकि टीम के पहुंचने से पहले ही गुलदार जंगल की ओर भाग चुका था।
वन विभाग की टीम ने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी
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