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Roorki News: बारिश के बाद निकली तेज धूप, उमस से दिनभर बेहाल रहे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: लक्सर में शुक्रवार सुबह हुई हल्की बारिश से राहत मिली, लेकिन तेज धूप और बढ़ती उमस ने लोगों का दिन खराब कर दिया। बाजारों में भीड़ कम हो गई और लोग जल्दी घर लौटने लगे। पिछले कई दिनों से मौसम ऐसा ही बना हुआ है, जिससे खासकर बुजुर्गों, बच्चों और किसानों को परेशानी हो रही है।

Roorki News: बारिश के बाद निकली तेज धूप, उमस से दिनभर बेहाल रहे लोग

Roorki News: लक्सर, संवाददाता। शुक्रवार सुबह हुई हल्की बारिश से लोगों को कुछ देर के लिए राहत जरूर मिली, लेकिन इसके बाद निकली तेज धूप और बढ़ी उमस ने लोगों का दिनभर बुरा हाल कर दिया। दोपहर होते-होते गर्मी और चिपचिपी उमस के कारण बाजारों में भीड़ कम रही, जबकि लोग जरूरी काम निपटाकर जल्द घर लौटते नजर आए। बीच-बीच में चली हवा से थोड़ी राहत मिली, लेकिन उमस कम नहीं हुई। ग्रामीण अंकित चौधरी, कपिल चौधरी, अरविंद शर्मा और दीपक ने बताया कि पिछले कई दिनों से मौसम का यही मिजाज बना हुआ है। सुबह बारिश और फिर तेज धूप निकलने से उमस लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

खासकर बुजुर्गों, बच्चों और खेतों में काम करने वाले किसानों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है।

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