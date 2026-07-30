Roorki News: कांवड़ मेले को लेकर टैम्पो व ई-रिक्शा संचालकों संग पुलिस की बैठक
Roorki News: शांतिपूर्ण और सुरक्षित यात्रा के लिए सहयोग की अपील, सुझाव भी लिए गएकांवड़ मेले को लेकर टैम्पो व ई-रिक्शा संचालकों संग पुलिस की बैठककांवड़ मेले को लेकर
Roorki News: कलियर। कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी ने टैम्पो ट्रैवल्स और ई-रिक्शा संचालकों के साथ बैठक कर कांवड़ यात्रा में पुलिस को सहयोग देने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस दौरान संचालकों से सुझाव भी लिए गए। बैठक में मौजूद संचालकों ने पुलिस-जन सहयोग की भावना के साथ कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने का भरोसा दिलाया।
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