Roorki News: कांवड़ सेवा शिविर लगाया
Roorki News: सोमवार को सुल्तानपुर में अली सेल्स कॉरपोरेशन ने जेके सीमेंट के सहयोग से कांवड़ सेवा शिविर लगाया। शिविर में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों को पानी, फल और खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस सेवा अभियान में अकरम अली और उनके परिवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
Roorki News: बारिश के बीच सोमवार को सुल्तानपुर में अली सेल्स कॉरपोरेशन ने जेके सीमेंट के सहयोग से कांवड़ सेवा शिविर लगाया। इसमें हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों को पानी, फल और खाद्य सामग्री वितरित की गई। सेवा अभियान की अगुवाई अली सेल्स कॉरपोरेशन के मालिक अकरम अली, आरिफ अली और उनके पुत्र इनायत अली ने की। जेके सीमेंट के एरिया सेल्स मैनेजर कुमार ऋषि ने कहा कि कठिन यात्रा कर लौट रहे शिवभक्तों की सेवा करना सौभाग्य की बात है। शिविर में जेके सीमेंट के मार्केटिंग ऑफिसर शिवम गुप्ता, मनमोहन असवाल, गुलजार, विकाश कुमार, नीरज धीमान, आसिफ अली, सुमित यादव, विनोद धीमान आदि मौजूद रहे।
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