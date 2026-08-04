Roorki News: तीन सड़क हादसे, कई कांवड़िये घायल
Roorki News: मंगलौर में कांवड़ यात्रा के दौरान मंगलवार की सुबह तीन सडक हादसों में कई कांवड़िये घायल हो गए। घायलों को सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया गया। पहला हादसा नीलकंठ ढाबे के सामने एक कुत्ते के बाइक के सामने आने से हुआ, जिससे बाइक सवार हिमांशु शर्मा और निखिल गुप्ता घायल हुए।
Roorki News: मंगलौर। क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान मंगलवार तड़के अलग-अलग स्थानों पर हुए तीन सड़क हादसों में कई कांवड़िये घायल हो गए। पुलिस और 108 एंबुलेंस ने घायलों को सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया है। हादसों के चलते कुछ देर तक हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस को मंगलवार तड़के हादसे की सूचना मिली। पता चला कि लिब्बरहेड़ी हाईवे पर नीलकंठ ढाबे के सामने अचानक कुत्ता बाइक के सामने आ गया। इससे दिल्ली नंबर की बाइक में सवार हिमांशु शर्मा और निखिल गुप्ता घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को 108 एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया। इसी दौरान पीछे से आ रही कार के चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे पीछे से आ रही यूपी रोडवेज की हरिद्वार-इलाहाबाद रूट की बस कार से टकरा गई।
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