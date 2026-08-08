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Roorki News: शिवमय हुआ लक्सर, बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा शहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: लक्सर, संवाददाता। कांवड़ मेला चरम पर पहुंचने के साथ ही लक्सर की सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर तरफ भगवा रंग नजर आ रहा है और साउंड सिस्टम पर

शिवमय हुआ लक्सर, बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा शहर
शिवमय हुआ लक्सर, बम-बम भोले के जयकारों से गूंजा शहर

Roorki News: लक्सर, संवाददाता। कांवड़ यात्रा में भोलेनाथ के गीतों से नगर शिवमय हो गया है। नगर में सुबह से देर रात तक सड़कों पर कांवड़ियों की आवाजाही बनी हुई है। शिव चौक और आसपास के क्षेत्रों में भंडारे लगाए गए हैं। इनमें कांवड़ियों को भोजन, प्रसाद बांटा जा रहा है। शिव चौक समेत प्रमुख मार्गों पर रुक-रुककर जाम की स्थिति बन रही है। जाम खुलवाने के लिए पुलिसकर्मियों को लगातार ड्यूटी देनी पड़ रही है।जयकारों के बीच कांवड़िए अपने साथ आस्था और उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। कोईपैदल हरिद्वार की ओर बढ़ रहा है तो कोई वाहनों के काफिले में शामिल है।

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