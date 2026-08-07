Roorki News: मुख्य बाजार से जाने की जिद पर अड़े कांवड़िये, पुलिस से नोकझोंक
Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों और स्थानीय पुलिस प्रशासन के बीच शुक्रवार को भगवानपुर कस्बे के कलीराम गेट पर नोकझोंक ह
Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। गंगाजल लेकर लौट रहे कांवडि़ए मुख्य बाजार से गुजरने की जिद करने लगे लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसके बाद काफी देर तक विवाद चलता रहा। कांवड़ियों के समूह ने कलीराम गेट के पास मुख्य बाजार की ओर रुख करना चाहा लेकिन मौके पर तैनात पुलिस बल ने कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए उन्हें रोक दिया। पुलिस ने उन्हें पहले से निर्धारित और सुरक्षित रूट से जाने का आग्रह किया। पुलिस के रोके जाने पर कांवड़िए आक्रोशित हो गए और सड़क पर धरने पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।