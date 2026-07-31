Roorki News: एसपीओ को जर्सी, छाता और गमछा वितरित
Roorki News: मंगलौर। कांवड़ मेले को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। शुक्रवार को कोतवाली मंगलौर में पुलिस के साथ ड्यूटी न
Roorki News: मंगलौर। पुलिस के साथ ड्यूटी निभा रहे विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) को जर्सी, छाता और गमछा सहित आवश्यक सामग्री बांटीगई। सीओ अभिनय चौधरी ने कहा कि कांवड़ मेला अत्यंत संवेदनशील और विशाल आयोजन है। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में एसपीओ का सहयोग अहम होता है। इस अवसर पर इंस्पेक्टर भगवान महर, एसएसआई सुखपाल मान, एसपीओ खालिद मलिक, आसिफ अली, नौशाद, प्रमोद गिरी, राहुल कुमार, अजय कुमार मौजूद रहे।
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