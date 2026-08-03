Roorki News: शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर लाखों की ठगी का आरोप, केस दर्ज
Roorki News: मंगलौर में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने का मामला दर्ज किया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी ने निवेश कंपनी से जुड़कर पहले विश्वास जीता और फिर पैसे मांगने पर टालमटोल और धमकियां दी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू की है।
Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर अधिक मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने खुद को एक निवेश कंपनी से जुड़ा बताकर पहले विश्वास जीता, फिर कई किश्तों में बड़ी रकम निवेश कराई। जब रुपये वापस मांगे गए तो टालमटोल करने के साथ धमकियां भी दी गईं। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
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