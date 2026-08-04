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Roorki News: यात्रियों की कमी से डिपो में खड़ी रह रहीं 6 से 8 बसें, रोडवेज को रोजाना 2 से 3 लाख का नुकसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: यात्रियों की कमी से डिपो में खड़ी रह रहीं 6 से 8 बसें, रोडवेज को रोजाना 2 से 3 लाख का नुकसानयात्रियों की कमी से डिपो में खड़ी रह रहीं 6 से 8 बसें, रोड

Roorki News: यात्रियों की कमी से डिपो में खड़ी रह रहीं 6 से 8 बसें, रोडवेज को रोजाना 2 से 3 लाख का नुकसान

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान लागू किए गए रूट डायवर्जन से रोडवेज डिपो की आय पर असर पड़ रहा है। यात्री घटने से प्रतिदिन 6 से 8 बसें डिपो में ही खड़ी रह ही हैं इससे रोजाना करीब दो से तीन लाख रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांवड़ यात्रा के चलते ट्रैफिक डायवर्जन लागू होने से रोडवेज बसों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। यात्रा का समय बढ़ने और रास्ते में कई प्रमुख बस स्टॉप नहीं मिलने से यात्री भी कम मिल रहे हैं।

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