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Roorki News: रुड़की-लक्सर मार्ग पर जाम से जूझ रहे ग्रामीण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की-लक्सर मार्ग पर शनिवार को डाक कांवड़ यातायात के कारण भीड़ भाड़ रही। कांवड़ वाहनों की आवाजाही से कई स्थानों पर जाम लग गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया।

Roorki News: रुड़की-लक्सर मार्ग पर जाम से जूझ रहे ग्रामीण

Roorki News: रुड़की। डाक कांवड़ के चलते रुड़की-लक्सर मार्ग पर शनिवार को भारी भीड़ उमड़ने से यातायात प्रभावित रहा। कांवड़ वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी रही। इससे मार्ग से जुड़े गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ी। जरूरी काम से निकलने वाले लोग जाम में फंसे रहे और कई ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग से बचते हुए संपर्क रास्तों का सहारा लिया। पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था संभालने में जुटे रहे।

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