Roorki News: रुड़की-लक्सर मार्ग पर जाम से जूझ रहे ग्रामीण
Roorki News: रुड़की-लक्सर मार्ग पर शनिवार को डाक कांवड़ यातायात के कारण भीड़ भाड़ रही। कांवड़ वाहनों की आवाजाही से कई स्थानों पर जाम लग गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया।
Roorki News: रुड़की। डाक कांवड़ के चलते रुड़की-लक्सर मार्ग पर शनिवार को भारी भीड़ उमड़ने से यातायात प्रभावित रहा। कांवड़ वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी रही। इससे मार्ग से जुड़े गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ी। जरूरी काम से निकलने वाले लोग जाम में फंसे रहे और कई ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग से बचते हुए संपर्क रास्तों का सहारा लिया। पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था संभालने में जुटे रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।