Roorki News: बारिश से उमस बढ़ी, 10 मिनट की बरसात से जलभराव
Roorki News: लक्सर,संवाददाता। सोमवार सुबह करीब 11 बजे हुई करीब दस मिनट की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत देने के बजाय उमस और बढ़ा दी। बारिश थमते ही तेज धूप निकलने
Roorki News: लक्सर, संवाददाता। करीब दस मिनट की बारिश ने उमस और बढ़ा दी। बारिश थमते ही तेज धूप निकलने से वातावरण में नमी बढ़ गई और लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। शहर और आसपास के कई इलाकों में बारिश से पानी भर गया। बाजारों में भी दोपहर के समय चहल-पहल कम दिखाई दी। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन उनका कहना है कि यह पानी खेती के लिए पर्याप्त नहीं है।
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