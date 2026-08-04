Roorki News: रायसी-लक्सर मार्ग पर जलभराव से राहगीर परेशान
Roorki News: लक्सर में लगातार बारिश के बाद रायसी-लक्सर मार्ग पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कई स्थानों पर पानी भरने के कारण खासकर दोपहिया वाहन चालक और पैदल चलने वालों को अधिक दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।
Roorki News: लक्सर, संवाददाता। लगातार हुई बारिश के बाद रायसी-लक्सर मार्ग पर जलभराव होने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कई स्थानों पर पानी भर जाने से आवागमन प्रभावित हो गया है। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे अधिक दिक्कत उठानी पड़ रही है। ग्रामीण दीपक शर्मा, अमित चौधरी, राजीव कुमार, सतवीर समेत अन्य लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बरसात के दौरान हर वर्ष इसी तरह सड़क पर पानी भर जाता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जाता। उ
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।