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Roorki News: रायसी-लक्सर मार्ग पर जलभराव से राहगीर परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: लक्सर में लगातार बारिश के बाद रायसी-लक्सर मार्ग पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कई स्थानों पर पानी भरने के कारण खासकर दोपहिया वाहन चालक और पैदल चलने वालों को अधिक दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।

Roorki News: रायसी-लक्सर मार्ग पर जलभराव से राहगीर परेशान

Roorki News: लक्सर, संवाददाता। लगातार हुई बारिश के बाद रायसी-लक्सर मार्ग पर जलभराव होने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कई स्थानों पर पानी भर जाने से आवागमन प्रभावित हो गया है। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे अधिक दिक्कत उठानी पड़ रही है। ग्रामीण दीपक शर्मा, अमित चौधरी, राजीव कुमार, सतवीर समेत अन्य लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बरसात के दौरान हर वर्ष इसी तरह सड़क पर पानी भर जाता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जाता। उ

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