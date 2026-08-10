Roorki News: उमस भरी गर्मी के बीच बारिश ने दी राहत, सुहाना हुआ मौसम

Roorki News: शहर में सोमवार को हुई बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। कई इलाकों में जलभराव हो गया। गणेशपुर और मालवीय चौक समेत कई क्षेत्रों में सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। बारिश के दौरान जादूगर रोड, सिविल लाइंस, आवास विकास, सैनिक कॉलोनी, पुरानी तहसील, रामनगर और कृष्णानगर में भी कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी। सड़कों पर पानी जमा होने के कारण पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी हुई। कई जगह वाहन चालकों को धीमी गति से निकलना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि नालियों की पर्याप्त सफाई नहीं होने और पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण हर बारिश में जलभराव की समस्या सामने आती है। लोगों ने नगर निगम से नालियों की नियमित सफाई कराने और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है.