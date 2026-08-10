Roorki News: उमस भरी गर्मी के बीच बारिश ने दी राहत, सुहाना हुआ मौसम
Roorki News: शहर में सोमवार को हुई बारिश ने जल निकासी व्यवस्था को उजागर किया। गणेशपुर और मालवीय चौक समेत कई इलाकों में जलभराव हुआ, जिससे आवाजाही में बाधा उत्पन्न हुई। स्थानीय लोगों ने नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था सुधारने की माँग की है। बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली।
Roorki News: शहर में सोमवार को हुई बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। कई इलाकों में जलभराव हो गया। गणेशपुर और मालवीय चौक समेत कई क्षेत्रों में सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। बारिश के दौरान जादूगर रोड, सिविल लाइंस, आवास विकास, सैनिक कॉलोनी, पुरानी तहसील, रामनगर और कृष्णानगर में भी कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी। सड़कों पर पानी जमा होने के कारण पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी हुई। कई जगह वाहन चालकों को धीमी गति से निकलना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि नालियों की पर्याप्त सफाई नहीं होने और पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण हर बारिश में जलभराव की समस्या सामने आती है। लोगों ने नगर निगम से नालियों की नियमित सफाई कराने और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है.
बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली राहत
उधर, तीन दिन से उमस भरी गर्मी झेल रहे शहरवासियों को सोमवार को हुई बारिश से राहत मिली। सुबह करीब छह बजे बूंदाबांदी शुरू हुई और दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही। ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट आने से मौसम सुहाना हो गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 24 डिग्री दर्ज किया गया। बारिश के बाद बाजार और सड़कों पर भी लोगों को गर्मी से राहत महसूस हुई।
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