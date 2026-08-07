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Roorki News: कृष्णानगर और पनियाला रोड पर जलभराव से मुश्किलें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: गुरुवार को रुड़की शहर में आई तेज बारिश ने कृष्णानगर, पनियाला रोड और शिवपुरम क्षेत्र में जलभराव की समस्या पैदा की है। इससे 20 हजार की आबादी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सड़कों और गलियों में पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है।

कृष्णानगर और पनियाला रोड पर जलभराव से मुश्किलें
कृष्णानगर और पनियाला रोड पर जलभराव से मुश्किलें

Roorki News: रुड़की, कार्यालय संवाददाता। गुरुवार को रुड़की शहर में हुई तेज बारिश के बाद कृष्णानगर, पनियाला रोड और शिवपुरम क्षेत्र में जलभराव की समस्या ने करीब 20 हजार की आबादी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन क्षेत्रों की गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक पानी जमा होने के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। कई स्थानों पर सड़क और नालियों का पानी एक हो गया है। जलभराव के कारण स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए भी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। कृष्णानगर और पनियाला रोड क्षेत्र में बारिश के बाद स्थिति सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है।

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