Roorki News: गंगा चेतावनी निशान के करीब, प्रशासन सतर्क
Roorki News: लक्सर क्षेत्र में दो दिन पहले हुई भारी बारिश का असर नदियों पर बना हुआ है। गंगा, सोलानी और बाणगंगा नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जबकि सोलानी और बाणगंगा का जलस्तर घट रहा है, गंगा नदी चेतावनी निशान के करीब बह रही है।
Roorki News: लक्सर। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में दो दिन पहले हुई भारी बारिश का असर अब भी क्षेत्र की नदियों पर बना हुआ है। खानपुर और लक्सर क्षेत्र से गुजरने वाली गंगा, सोलानी और बाणगंगा नदियों का जलस्तर बढ़ गया था। बारिश थमने के बाद सोलानी और बाणगंगा का जलस्तर तो घटने लगा, लेकिन गंगा नदी अब भी चेतावनी निशान के बेहद करीब बह रही है।
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