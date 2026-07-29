Roorki News: गंगा चेतावनी निशान के करीब, प्रशासन सतर्क
Roorki News: लक्सर में हुई भारी बारिश के कारण खानपुर और लक्सर क्षेत्र की गंगा, सोलानी, और बाणगंगा नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश रुकने के बाद सोलानी और बाणगंगा का जलस्तर घट रहा है, लेकिन गंगा नदी अब भी चेतावनी स्तर के करीब बह रही है।
Roorki News: लक्सर। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में दो दिन पहले हुई भारी बारिश का असर अब भी क्षेत्र की नदियों पर बना हुआ है। खानपुर और लक्सर क्षेत्र से गुजरने वाली गंगा, सोलानी और बाणगंगा नदियों का जलस्तर बढ़ गया था। बारिश थमने के बाद सोलानी और बाणगंगा का जलस्तर तो घटने लगा, लेकिन गंगा नदी अब भी चेतावनी निशान के बेहद करीब बह रही है।
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