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Roorki News: सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: सावन मास के दूसरे सोमवार पर कस्बे और आसपास के गांवों में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजन सामग्री अर्पित की। महंत पंडित गणेश प्रसाद ने बताया कि नंदावाला बाग स्थित प्राचीन शिव मंदिर को सिद्ध मंदिर माना जाता है।

Roorki News: सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Roorki News: सावन मास के दूसरे सोमवार पर कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र स्थित शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिरों में हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर बेलपत्र, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर के महंत पंडित गणेश प्रसाद ने कहा कि नंदावाला बाग स्थित प्राचीन शिव मंदिर सिद्ध मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहां सच्चे हृदय और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन मास के प्रत्येक सोमवार को कस्बे के अलावा आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां जलाभिषेक करने पहुंचते हैं।

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