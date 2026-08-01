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Roorki News: सामान्य से 1.3 डिग्री चढ़ा पारा, धूप ने बढ़ाई उमस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: शनिवार को रुड़की में मौसम गर्म हो गया, जहां अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। आईआईटी रुड़की की कृषि-मौसम वेधशाला ने बताया कि इस दिन बारिश नहीं हुई।

Roorki News: सामान्य से 1.3 डिग्री चढ़ा पारा, धूप ने बढ़ाई उमस

Roorki News: रुड़की, संवाददाता। शनिवार को मौसम फिर से गर्म हो गया सुबह से ही चिल्लाती धूप ने लोगों को परेशान के रखा।आईआईटी रुड़की स्थित कृषि-मौसम वेधशाला के अनुसार शनिवार को मौसम शुष्क रहा और दिनभर बारिश नहीं हुई। अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम रहा।

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