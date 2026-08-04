Roorki News: चौबीसों घंटे कांवड़ियों की सेवा में जुटे
Roorki News: कलियर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इमलीखेड़ा में कांवड़ मेला के दौरान डॉ. राव अकरम की टीम तीनों शिफ्टों में सेवाएं दे रही है। डॉक्टर, फार्मेसी अधिकारी, नर्स, वार्ड बॉय और पीआरडी जवान तैनात हैं, ताकि कांवड़ियों को तत्काल उपचार मिल सके। फार्मेसी अधिकारी ने शिवभक्तों की सेवा करना सौभाग्य बताया।
Roorki News: कलियर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इमलीखेड़ा में कांवड़ मेला प्रभारी डॉ. राव अकरम के साथ टीम तीनों शिफ्टों में लगातार सेवाएं दे रही है। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, फार्मेसी अधिकारी, नर्सिंग अधिकारी, वार्ड बॉय तथा पीआरडी जवानों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी समय पहुंचने वाले कांवड़ियों को बिना विलंब उपचार मिल सके। फार्मेसी अधिकारी ब्रिजेश कुमार ने बताया कि शिवभक्तों की सेवा करना सौभाग्य की बात है।
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