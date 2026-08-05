Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: ज्योतिर्लिंग सेवा संघ ने शुरू किया भंडारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: ज्योतिर्लिंग सेवा संघ ने शुरू किया भंडाराज्योतिर्लिंग सेवा संघ ने शुरू किया भंडाराज्योतिर्लिंग सेवा संघ ने शुरू किया भंडाराज्योतिर्लिंग सेवा संघ ने शु

Roorki News: ज्योतिर्लिंग सेवा संघ ने शुरू किया भंडारा

Roorki News: कलियर। ज्योतिर्लिंग सेवा संघ की ओर से महेवड़ पुल पर हवन-पूजन के साथ कांवड़ियों के लिए भंडारे का शुभारंभ किया गया। संघ के पदाधिकारी सचिन गर्ग, पदम गिरी और आशीष गर्ग ने बताया कि इस बार भी पूरी श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्रियों की सेवा की जा रही है। इस दौरान अंकित सैनी, रखू राम, मान सिंह, शिवानी, खुशबू अग्रवाल, डीपी सिंह, शिवचंद्र सेठ, बृजमोहन सैनी, शोभित वर्मा मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर खाद्य सामग्री वितरित की
ये भी पढ़ें:शिविर में 15 सौ से अधिक शिवभक्तों को मिली चिकित्सा सुविधा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News Bhandara

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।