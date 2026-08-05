Roorki News: ज्योतिर्लिंग सेवा संघ ने शुरू किया भंडारा
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Roorki News: कलियर। ज्योतिर्लिंग सेवा संघ की ओर से महेवड़ पुल पर हवन-पूजन के साथ कांवड़ियों के लिए भंडारे का शुभारंभ किया गया। संघ के पदाधिकारी सचिन गर्ग, पदम गिरी और आशीष गर्ग ने बताया कि इस बार भी पूरी श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्रियों की सेवा की जा रही है। इस दौरान अंकित सैनी, रखू राम, मान सिंह, शिवानी, खुशबू अग्रवाल, डीपी सिंह, शिवचंद्र सेठ, बृजमोहन सैनी, शोभित वर्मा मौजूद रहे।
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