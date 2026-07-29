Roorki News: गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा वंदना और भजनों से भक्तिमय हुआ माहौल
Roorki News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंगलौर में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं ने अपने गुरुजनों का तिलक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भजन-कीर्तन से माहौल भक्तिमय रहा। सिद्धपीठ जाहरवीर गोगा माहड़ी में भक्तों की भीड़ लगी रही और कई श्रद्धालुओं ने नरेश भगत का तिलक कर आशीर्वाद लिया।
Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने अपने गुरुजनों का तिलक कर चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। भजन-कीर्तन और गुरु महिमा के गुणगान से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। लंढौरा मार्ग स्थित सिद्धपीठ जाहरवीर गोगा माहड़ी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने नरेश भगत का तिलक कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर कुलबीर सिंह पुंडीर, पुष्पेंद्र शर्मा, अशोक कुमार, राहुल शर्मा, मुनेश देवी, प्रवीण गुप्ता, राजू सिंगल, आदेश सिंगल, अनीता, अपूर्वा, अजय सैनी और संदीप कुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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