Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Roorki News: गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा वंदना और भजनों से भक्तिमय हुआ माहौल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

Roorki News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंगलौर में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं ने अपने गुरुजनों का तिलक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भजन-कीर्तन से माहौल भक्तिमय रहा। सिद्धपीठ जाहरवीर गोगा माहड़ी में भक्तों की भीड़ लगी रही और कई श्रद्धालुओं ने नरेश भगत का तिलक कर आशीर्वाद लिया।

Roorki News: गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा वंदना और भजनों से भक्तिमय हुआ माहौल

Roorki News: मंगलौर, संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने अपने गुरुजनों का तिलक कर चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। भजन-कीर्तन और गुरु महिमा के गुणगान से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। लंढौरा मार्ग स्थित सिद्धपीठ जाहरवीर गोगा माहड़ी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने नरेश भगत का तिलक कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर कुलबीर सिंह पुंडीर, पुष्पेंद्र शर्मा, अशोक कुमार, राहुल शर्मा, मुनेश देवी, प्रवीण गुप्ता, राजू सिंगल, आदेश सिंगल, अनीता, अपूर्वा, अजय सैनी और संदीप कुमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Haldwani News: गुरु पूर्णिमा पर हल्द्वानी में गूंजे गुरु महिमा के जयकारे
ये भी पढ़ें:Gangapar News: गुरु पूर्णिमा पर धार्मिक संस्थानों में हुए आयोजन
ये भी पढ़ें:शिष्यों ने गुरु वंदना कर लिया आशीर्वाद
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Roorki Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।