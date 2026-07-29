Roorki News: गुरु पूर्णिमा महोत्सव में संतों से लिया आशीर्वाद
Roorki News: रुड़की के हरमिलाप धर्मशाला में गुरु पूर्णिमा महोत्सव और मां ज्वाला जी के जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा सहित कई स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों ने संत बाबा और गुरु मां का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में विभिन्न समाज के लोग भी उपस्थित रहे।
Roorki News: रुड़की। हरमिलाप धर्मशाला साकेत में गुरु पूर्णिमा महोत्सव तथा मां ज्वाला जी के जन्मोत्सव में लोगों ने संत बाबा और गुरु मां का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, पूर्व एमएलसी चौधरी गजे सिंह, रमेश धमीजा, डॉ. शिवांश सचदेवा, डॉ. कुलबीर सिंह, डॉ. अनिल त्यागी, डॉ. अनिल पंवार, कुलदीप त्यागी, सन्नी सचदेवा, राजीव गुप्ता, तुषार सैनी, चौधरी अनिल कुमार, रूपेश गोयल, संदीप तोमर, पंकज सिंघल, विपिन सिंघल, सतीश गोस्वामी, कमल सैनी, डॉ. कोमल धमीजा, चौधरी मंगल सिंह, डिम्पी लखानी, प्रतिभा सैनी, पूनम चौधरी, सुषमा प्रसाद, मैना सैनी, सुनयना तोमर, नीलम, रचना गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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