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Roorki News: भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की। आवास विकास स्थित आशीर्वाद एन्क्लेव के बालाजी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति के साथ मनाया गया। बुधवार को कार्

भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च
भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च

Roorki News: रुड़की। आवास विकास स्थित आशीर्वाद एन्क्लेव के बालाजी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा,भक्ति के साथ मनाया गया। बुधवार को कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को सिद्ध रुद्राक्ष भी वितरित किए गए। आचार्य रजनीश शास्त्री ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते बल्कि जीवन को सही दिशा और उद्देश्य भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु हमारे जीवन के संस्कारों और चरित्र निर्माण की आधारशिला होते हैं।

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