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Roorki News: सावन में श्री सिद्धेश्वर शिव मंदिर में गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: श्री सिद्धेश्वर शिव मंदिर में सोमवार को भव्य शृंगार और आरती का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में पूजा की और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। सावन का महीना पवित्र और कल्याणकारी बताया गया। मंदिर को समाज को जोड़ने का माध्यम बताया गया।

Roorki News: सावन में श्री सिद्धेश्वर शिव मंदिर में गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

Roorki News: श्री सिद्धेश्वर शिव मंदिर में सोमवार को भव्य शृंगार और आरती की गई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री एवं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने भगवान शिव की विधिवत पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि सावन का महीना सभी के लिए अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। श्री सिद्धेश्वर मंदिर में शृंगार आरती में शामिल होकर उन्हें आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि शिवभक्तों की सेवा करना भी सच्ची भक्ति है। सभा के मंत्री सौरव भूषण शर्मा ने कहा कि सनातन संस्कृति में सावन मास का विशेष महत्व है।

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मंदिर केवल पूजा-अर्चना का स्थान नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रधान सोहनलाल मित्तल ने कहा कि मंदिर प्रबंधन और सहयोगियों के प्रयासों से शृंगार आरती का आयोजन व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। इस दौरान कोषाध्यक्ष भगवत स्वरूप, गोपाल गुप्ता, नवीन अग्रवाल, उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, गगन सहानी, अमित अग्रवाल सहित प्रबंध कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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