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भजन संध्या के साथ कांवड़ सेवा शिविर शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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रुड़की में सेवा परमो धर्म संस्था ने कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ किया। पूर्व मेयर गौरव गोयल और अध्यक्ष रोहित पुरी ने पूजा की। भजन संध्या का आयोजन कर श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा गया। गोयल ने इसे सेवा, समर्पण और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। मेला期间 निशुल्क भंडारा भी होगा।

भजन संध्या के साथ कांवड़ सेवा शिविर शुरू

रुड़की, संवाददाता। सेवा परमो धर्म के संस्था के संरक्षक पूर्व मेयर गौरव गोयल तथा अध्यक्ष रोहित पुरी ने पूजा-अर्चना के साथ नगर निगम के पास कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ किया। इसके बाद भजन संध्या आयोजित कर श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा गया। गोयल ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था के साथ सेवा, समर्पण और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। रोहित पुरी और कार्यकारी अध्यक्ष महेश ठाकुर ने बताया कि मेले के दौरान निशुल्क भंडारा रहेगा।

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