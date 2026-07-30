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Roorki News: गोकशी में फरार गैंगस्टर को पुलिस ने भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: गोकशी में फरार गैंगस्टर को पुलिस ने भेजा जेल

Roorki News: रुड़की। सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी प्रदीप बिष्ट ने बताया कि तीन माह पहले जौरासी जबरदस्तपुर गांव में छापेमारी कर सौ किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया था। आरोपी नौमान उर्फ काला और अब्दुल मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों पर गैंगस्टर लगाया था। पुलिस ने लंढौरा चौक के पास से नौमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। टीम में एसआई चंद्रमोहन सिंह, हेड कांस्टेबल प्रदीप भंडारी, अनूप लिंगवाल शामिल रहे।

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