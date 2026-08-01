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Roorki News: भगवानपुर में निशुल्क कांवड़ सेवा शिविर शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: भगवानपुर में शिव कांवड़ सेवा समिति ने निशुल्क कांवड़ सेवा शिविर की शुरुआत की। विधायक ममता राकेश ने इसका उद्घाटन किया। शिविर में कांवड़ियों के लिए भोजन, विश्राम और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। विधायक का कहना था कि यह यात्रा आस्था, सेवा और मानवता का महापर्व है।

भगवानपुर में निशुल्क कांवड़ सेवा शिविर शुरू
भगवानपुर में निशुल्क कांवड़ सेवा शिविर शुरू

Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। शिव कांवड़ सेवा समिति की ओर से शनिवार को निशुल्क कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि विधायक ममता राकेश ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में कांवड़ियों के लिए निशुल्क भोजन, विश्राम और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। विधायक ममता राकेश ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था के साथ सेवा और मानवता का भी महापर्व है। शिवभक्तों की सेवा करना पुण्य का कार्य है।

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