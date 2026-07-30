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Roorki News: समर्पण ट्रस्ट का 27वां निशुल्क कांवड़ सेवा एवं चिकित्सा शिविर शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: समर्पण ट्रस्ट का 27वां निशुल्क कांवड़ सेवा एवं चिकित्सा शिविर शुरू

Roorki News: रुड़की। समर्पण जन कल्याण संगठन ट्रस्ट के पदाधिकारी महेंद्र सिंह सैनी की स्मृति में निशुल्क कांवड़ सेवा और चिकित्सा शिविर का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने किया। उन्होंने संस्था के सेवा कार्यों की सराहना की। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष नरेश यादव, पूजा गुप्ता, रोमा सैनी, मनोज गोयल, संजय अरोड़ा, प्रदीप गोयल, शशिकांत अग्रवाल, अतुल सैनी, संजीव सैनी, श्रवण सैनी, शेर सिंह सैनी, अनूप बंसल, वंश सैनी, संदीप गोयल, शैलेश बंसल, राजकुमार सोनकर, मनोज मेहरा, गौरव गोयल, सरदार इंद्रजीत सिंह, नवीन पुरी, नवीन त्यागी, विक्रम मेहता, अनिरुद्ध गोयल, विकास गुप्ता, दीपक अग्रवाल, रेनू गुप्ता, बबीता यादव, प्रीति अग्रवाल, चारु गोयल, राधा गोयल, रेशु त्यागी और नीलम सिंघल मौजूद रहे।

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